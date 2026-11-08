Domingo (08) em Apucarana tem 75% de chance de chuva e ventos de até 46 km/h

Os termômetros na cidade variam entre 16°C e 23°C, com umidade relativa do ar alcançando até 99%

A previsão do tempo para Apucarana neste domingo indica um cenário de instabilidade, com os termômetros oscilando entre a temperatura mínima de 16°C e a máxima de 23°C. Ao longo do dia, a umidade relativa do ar varia de forma expressiva, registrando índices entre 68% e 99%.

Há uma probabilidade de ocorrência de chuva estimada em 75%, acompanhada de uma precipitação acumulada prevista de 2.4 mm. Os ventos sopram predominantemente da direção Leste a uma velocidade de 14 km/h, podendo registrar rajadas de até 46 km/h.