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PREVISÃO DO TEMPO

Domingo (08) em Apucarana tem 75% de chance de chuva e ventos de até 46 km/h

Os termômetros na cidade variam entre 16°C e 23°C, com umidade relativa do ar alcançando até 99%

Escrito por Da Redação
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Domingo (08) em Apucarana tem 75% de chance de chuva e ventos de até 46 km/h
Autor Há uma probabilidade de ocorrência de chuva estimada em 75% - Foto: Arquivo TNOnline

A previsão do tempo para Apucarana neste domingo indica um cenário de instabilidade, com os termômetros oscilando entre a temperatura mínima de 16°C e a máxima de 23°C. Ao longo do dia, a umidade relativa do ar varia de forma expressiva, registrando índices entre 68% e 99%.

Há uma probabilidade de ocorrência de chuva estimada em 75%, acompanhada de uma precipitação acumulada prevista de 2.4 mm. Os ventos sopram predominantemente da direção Leste a uma velocidade de 14 km/h, podendo registrar rajadas de até 46 km/h.

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