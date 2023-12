Dom Romeu e Pinheirão disputam o título da Copa Apucarana de Futebol

Sport Club Dom Romeu e Pinheirão disputam neste domingo (03/12), às 10h15, no estádio do Sesi, o título da 2ª edição da Copa Apucarana de Futebol Amador, competição que vem sendo promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura. Caso a partida termine empatada, o campeão será conhecido na decisão de cobranças de pênaltis. Na preliminar, às 8h15, pela disputa da terceira colocação, o Ajax Futebol Clube enfrenta o Castelo Branco United.

“Depois de quase três meses com jogos nos estádios do Sesi e do José Rico e no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná a Copa Apucarana chega a sua grande final. Com certeza, Dom Romeu e Pinheirão, times merecedores de estarem na decisão, devem fazer um bom jogo neste domingo. A competição tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

As equipes finalistas foram definidas no último domingo (26/11) no estádio do José Rico. No primeiro jogo da semifinal, o Dom Romeu venceu o Ajax Futebol Clube pelo placar de 2 a 1, com gols de Reginaldo Santos. William Matheus descontou para o Ajax. Em seguida, o Pinheirão derrotou o Castelo Branco United por 3 a 1, com gols de Ademir (2) e Júlio César. Felipe Valério fez o gol de honra do Castelo Branco.

O Sport Club Dom Romeu está invicto na Copa Apucarana com quatro vitórias e um empate, marcou 12 gols e levou apenas dois. Já o Pinheirão tem três vitórias, um empate e uma derrota, fez 15 gols e sofreu 11.

Os atacantes Warley, do Baiano Futebol Clube, e Felipe Valério, do Castelo Branco United, com 7 gols, são os principais artilheiros da competição municipal.

A Copa Apucarana foi iniciada no dia 17 de setembro e também teve a participação das equipes do Panda Supermercados/Vila Reis, Projeto Bento Bom de Bola, Unidos do Diamantina, Brooklyn, La Passada, Km 28, Jardim Ponta Grossa, Vila Nova, time do Rildo, Ferroviário da Vila Regina, Colorado, Amigos do Juninho, UTFPR, Operário Apucaraninha, OPG, Baiano Futebol Clube, Lava Car, Tancredo Neves, Jardim Alvorada e Amigos do Cidão.

