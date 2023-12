Dom Romeu é campeão da Copa Apucarana de Futebol Amador

Apoiado pela torcida do começo ao fim do jogo, o Sport Club Dom Romeu conquistou nesse domingo (03), no estádio do Serviço Social da Indústria (SESI), o título da 2ª edição da Copa Apucarana de Futebol Amador ao vencer o Pinheirão pelo placar de 2 a 1. A competição, que reuniu 24 times por quase três meses, foi promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

O Dom Romeu foi campeão invicto com cinco vitórias e um empate, marcou 14 gols e levou três. Na fase inicial da copa empatou sem gols com os Amigos do Juninho e venceu o Pinheirão por 3 a 0. Na segunda fase derrotou o Vila Nova por 2 a 1 e o Tancredo Neves por 5 a 0, enquanto na semifinal ganhou do Ajax Futebol Clube por 2 a 1.

Na final da Copa Apucarana o Pinheirão fez 1 a 0 no primeiro tempo com gol do atacante Rodrigo Ribeiro. Porém, na etapa complementar, os jogadores Clebinho, cobrando pênalti, e Bruno José marcaram os gols do Sport Club Dom Romeu. A partida decisiva foi arbitrada por Emerson Luís, sendo auxiliado por Rubia Daniele e Antônio Carlos dos Santos.

O prefeito Junior da Femac prestigiou a decisão. “Acompanhamos uma festa maravilhosa com o jogo entre Dom Romeu e Pinheirão. A competição foi bem organizada e foi bonito ver a festa da torcida com a presença das famílias num campeonato que teve um nível técnico muito bom, acreditando que nós conseguimos o objetivo que é mostrar a força e a beleza do futebol apucaranense”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“É muito gostoso ver o esporte envolvido com a família e com certeza assistimos um jogo muito bom com o Dom Romeu ficando com o título. Os torcedores fizeram uma festa muito bonita e essa competição nós realizamos pra eles, com o esporte ajudando e agregando as pessoas. Agradeço ao prefeito Junior da Femac e a nossa equipe da Secretaria de Esportes pelo trabalho realizado durante toda a competição”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

O Dom Romeu foi campeão com Leôncio, Dener, Alef, Alisson, Anderson, André, Bruno José, Clebinho, Wendel, Smaily, Reginaldo, Paulo Sérgio, Matheus Henrique, Má, Luan, Lucas, Diego, Felipe e Hudson.

O Pinheirão utilizou os atletas Adriano, Ademir, Rodrigo Mendes, Rodrigo Rapes, Clayton, Deivid, Douglas, Giovane, Igor, Ivan, Paulo Vitor, Maycon, Márcio, Luiz Carlos, Leandro, Jorge, Júlio César, Jean Carlos, João Vitor e Jonhata.

Na partida preliminar, o Ajax Futebol Clube derrotou o Castelo Branco United por 2 a 1 e conseguiu a terceira colocação do campeonato. Os gols da equipe vencedora foram marcados por William Matheus e Edson Sipriano. Adriano Rodrigues descontou para o Castelo Branco.

Também prestigiaram a rodada decisiva e ajudaram a entregar a premiação aos times melhores colocados e aos destaques da copa o vereador Rodrigo Lievore, o Recife, e o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto.

A competição, que foi iniciada no dia 17 de setembro, teve a disputa de 46 jogos e a marcação de 224 gols. Os atacantes Warley, do Baiano Futebol Clube, e Felipe Valério, do Castelo Branco United, com sete gols, foram os principais artilheiros, enquanto o goleiro Leôncio, do Dom Romeu, que levou três gols, foi o menos vazado da copa.

