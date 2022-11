Dom João Braz de Aviz deixa mensagem de agradecimento a população

Da Redação

cardeal Dom João Braz de Aviz.

O cardeal Dom João Braz de Aviz, deixou uma mensagem de agradecimento no Instagram da Catedral de Apucarana a toda a população. No vídeo o cardeal agradeceu a todos que participaram de um momento tão precioso na vida do religioso. A celebração dos seus 50 anos de ordenação sacerdotal.

Ele ainda disse como foi importante comemorar esse momento, em seu ninho, aqui em Apucarana junto com todos.

A missa de jubileu de ouro da vida religiosa aconteceu na manhã deste sábado (26), na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana.

Vídeo:





