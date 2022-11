Dom João Braz de Aviz celebra em Apucarana 50 anos de ordenação; veja

Da Redação

Dom Carlos José de Oliveira, bispo de Apucarana, e Dom João Braz de Aviz

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, foi o local escolhido pelo cardeal Dom João Braz de Aviz para celebrar neste sábado (26) os seus 50 anos de ordenação sacerdotal. A missa de jubileu de ouro de vida religiosa será realizada às 11 horas com a presença de autoridades civis e eclesiásticas.

Natural de Mafra (SC), Dom João Braz de Aviz morou durante a infância em Borrazópolis, no Vale do Ivaí. Foi ordenado padre por Dom Romeu Alberti em 26 de novembro de 1972 na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, quando iniciou sua trajetória eclesiástica até chegar ao Vaticano, onde hoje atua como assessor direto do papa Francisco. LEIA PERFIL ABAIXO

O cardeal não esconde a emoção de celebrar os 50 anos de vida presbiteral em Apucarana, onde foi seu berço vocacional. “Vivi desde pequeno em Borrazópolis, dos meus dois anos para frente, vindo de Santa Catarina, e depois na Diocese desde 1964 para cá. É onde eu respirei o meu ar de formação, onde eu cresci e fui educado, onde amei meu povo e aprendi a vida. Tudo isso diz muito para a gente. Tanto que vou (neste sábado) para essa missa na Catedral carregado de toda essa história”, afirma.

Dom João Braz de Aviz destaca a evolução de Apucarana ao longo dos anos. “A cidade foi exercendo uma liderança regional muito bonita, não só na parte civil quanto eclesiástica. Apucarana foi formada de um povo que proveio de várias regiões, mas foi consolidando esse caminho conjunto e isso é muito importante numa questão de cultura, porque é ali que diminuímos as tensões e a gente faz vir à tona todas as virtudes deu um povo”, avalia.

Ele afirma que atuar ao lado do Papa Francisco representa um aprendizado. O cardeal observa que não se reúne diariamente com o pontífice, mas participa de forma conjunta de reuniões frequentes de planejamento e outros encontros. “Ele (Papa Francisco) não fala muito, mas escuta muito”.

Dom João Braz comenta um momento que "marcou seu coração" quando o papa, em uma discussão religiosa, escutou 400 relatórios de quatro minutos cada sem falar uma única palavra e no final disse: “Vejo aqui o transbordamento do conflito, não vejo aqui o transbordamento da misericórdia”.

Ele compara essa declaração do pontífice ao momento atual do Brasil, marcado por divisões políticas. “Como nós precisamos hoje no Brasil do encontro das partes e não da separação das partes! Como precisamos encontrar uma pequena estrada que dê para entrar e se entender! Nós somos feitos brasileiros, a terra nossa, é nosso o caminho que fizemos”, diz.

A missa deste sábado (26), às 11 horas, na Catedral de Apucarana contará com a participação do bispo Dom Carlos José de Oliveira e de padres de toda a Diocese de Apucarana, além de autoridades municipais de toda a região.

O bispo Dom Carlos destaca a presença de um representante da Diocese de Apucarana no Vaticano. "Braço direito do Papa Francisco quando se trata da vida consagrada, (Dom João Braz de Aviz) com mansidão e firmeza serve a Igreja do mundo inteiro. Eis a nossa alegria. A Diocese de Apucarana oferece a Igreja Universal um servidor. Serviço que atinge os quatro cantos do mundo. Um cardeal servidor maior formado pela nossa amada Diocese", escreveu o bispo em recente artigo publicado na Tribuna do Norte.

PERFIL

Dom João Braz, de 75 anos, nasceu em Mafra (SC) em 24 de abril de 1947. Aos dois anos de idade, ele veio com a família para Borrazópolis, no Vale do Ivaí. Foi ordenado padre por Dom Romeu Alberti, na Catedral de Apucarana em 26 de novembro de 1972.



Após atuar em várias paróquias da Diocese de Apucarana e também como reitor do Seminário Maior de Apucarana (de 1984 a 1985), ele iniciou sua trajetória em Londrina e outras cidades do Paraná e do país. Foi consagrado bispo em 31 de maio de 1994 por dom Domingos Gabriel Wisniewski. Tornou-se arcebispo de Maringá em 2002 e, dois anos depois, assumiu a Arquidiocese de Brasília.

Em 2011, Dom João Braz foi nomeado pelo papa Papa Bento XVI como Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica no Vaticano. No ano seguinte, o pontífice o consagrou cardeal.

Em 2019, ele foi designado pelo Papa Francisco para atuar como presidente delegado do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica. É considerado o braço direito do atual pontífice quando se trata da vida consagrada.

Um episódio marcante na vida de Dom João ocorreu em Ivaiporã, quando o atual cardeal exercia o seu sacerdócio no município. Feito refém por dois jovens que pretendiam assaltar um carro-forte naquela região, ele foi obrigado pelos bandidos a parar seu veículo e depois pedir dinheiro aos ocupantes do carro-forte. Armados, os seguranças da transportadora dispararam e o sacerdote foi ferido por um tiro de escopeta.



Dom João Braz teve seu corpo atingido em várias partes por estilhaços de chumbo, mas não teve nenhum órgão vital atingido. Assista a entrevista: null - Vídeo por: Reprodução









