Dom João Braz de Aviz celebra 50 anos de ordenação na Catedral; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, recebe na manhã deste sábado (26), o cardeal Dom João Braz de Aviz para celebrar os seus 50 anos de ordenação sacerdotal. A missa de jubileu de ouro de vida religiosa começou às 11 horas com a presença do prefeito de Apucarana, Junior da Femac, do deputado federal eleito, o médico Beto Preto, além de vereadores e prefeitos de cidades do Vale do Ivaí.

continua após publicidade .

Natural de Mafra (SC), Dom João Braz de Aviz morou durante a infância em Borrazópolis, no Vale do Ivaí. Foi ordenado padre por Dom Romeu Alberti em 26 de novembro de 1972 na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, quando iniciou sua trajetória eclesiástica até chegar ao Vaticano, onde hoje atua como assessor direto do papa Francisco.

Veja alguns momentos da missa:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Mais alguns momentos da emocionante celebração:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

PERFIL do cardeal aviz



Dom João Braz, de 75 anos, nasceu em Mafra (SC) em 24 de abril de 1947. Aos dois anos de idade, ele veio com a família para Borrazópolis, no Vale do Ivaí. Foi ordenado padre por Dom Romeu Alberti, na Catedral de Apucarana em 26 de novembro de 1972.

Após atuar em várias paróquias da Diocese de Apucarana e também como reitor do Seminário Maior de Apucarana (de 1984 a 1985), ele iniciou sua trajetória em Londrina e outras cidades do Paraná e do país. Foi consagrado bispo em 31 de maio de 1994 por dom Domingos Gabriel Wisniewski. Tornou-se arcebispo de Maringá em 2002 e, dois anos depois, assumiu a Arquidiocese de Brasília.

continua após publicidade .

Em 2011, Dom João Braz foi nomeado pelo papa Papa Bento XVI como Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica no Vaticano. No ano seguinte, o pontífice o consagrou cardeal.

Em 2019, ele foi designado pelo Papa Francisco para atuar como presidente delegado do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica. É considerado o braço direito do atual pontífice quando se trata da vida consagrada.

Um episódio marcante na vida de Dom João ocorreu em Ivaiporã, quando o atual cardeal exercia o seu sacerdócio no município. Feito refém por dois jovens que pretendiam assaltar um carro-forte naquela região, ele foi obrigado pelos bandidos a parar seu veículo e depois pedir dinheiro aos ocupantes do carro-forte. Armados, os seguranças da transportadora dispararam e o sacerdote foi ferido por um tiro de escopeta.

Siga o TNOnline no Google News