Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
NOVA MISSÃO

Dom Carlos José relata susto com transferência e fala sobre despedida

Bispo revelou que tentou permanecer em Apucarana após receber a nomeação para Limeira (SP)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline TV



O bispo Dom Carlos José de Oliveira revelou nesta quarta-feira (4) que recebeu com surpresa a notícia de sua transferência da Diocese de Apucarana para Limeira, no interior de São Paulo. Durante entrevista coletiva, o religioso contou que tentou argumentar durante vários dias para permanecer na cidade, por considerar que sete anos e meio seria pouco tempo à frente da diocese. Nomeado pelo Papa Leão XIV, Dom Carlos José permanecerá em Apucarana até 11 de dezembro e tomará posse em Limeira no dia 12.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Dom Carlos José de Oliveira deixa Apucarana para assumir a Diocese de Limeira

O bispo relatou que recebeu a comunicação da Nunciatura Apostólica na manhã de 14 de setembro. Segundo ele, a ligação inesperada provocou apreensão, principalmente pelo horário em que foi realizada.

"Eu recebi um susto tremendo numa segunda-feira, às oito e meia da manhã, a Nunciatura me ligando. Bom, eu achei que eu ia ser chamado à atenção, porque ligar de manhã, o que será que eu fiz de errado, não é? Eu tentei argumentar durante vários dias, no sentido de que penso que sete anos e meio é pouco tempo em uma diocese. Aí foi uma semana de conversa, mas o Núncio sempre dizia: 'O senhor não vai desobedecer o Papa'", relatou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dom Carlos José afirmou que não pretendia contrariar a decisão, mas desejava apresentar seus argumentos para continuar em Apucarana. A resposta definitiva veio após uma semana de conversas. "Eu dizia: 'Claro que eu não vou desobedecer o Santo Padre'. Até que o Núncio disse: 'Mas olha, não se trata de uma consulta, de uma proposta, o senhor está nomeado'. Então, como a gente costuma dizer, fiat voluntas tua, ou seja, seja feita a vontade de Deus, expressa pelo desejo, pela nomeação do Santo Padre, o Papa", declarou.

Ao fazer um balanço de sua passagem por Apucarana, o religioso destacou a acolhida que recebeu dos fiéis. A diocese abrange 36 municípios e conta com 62 paróquias. "Nossa Diocese de Apucarana, com os seus 36 municípios, 62 paróquias, se destaca muito pela acolhida e pelo amor e respeito para com o bispo. Então eu sempre me senti, desde o primeiro momento, muito acolhido nesta igreja particular de Apucarana e vou levar comigo esse traço de acolhida, mas também de disponibilidade e de doação à obra da evangelização", afirmou.

O bispo também destacou que continuará sob a proteção de Nossa Senhora em sua nova missão. Enquanto Apucarana tem Nossa Senhora de Lourdes como padroeira, a Diocese de Limeira é dedicada a Nossa Senhora das Dores. "É uma alegria saber que continuo sob a proteção de Nossa Senhora, nesta nova missão em Limeira, no interior de São Paulo. É a mãe que continua me abençoando, me protegendo, tenho certeza disso", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Despedida e transição

Dom Carlos José explicou que a programação oficial de despedida ainda será definida. Segundo ele, uma reunião com o Colégio de Consultores e outros padres está marcada para esta quinta-feira (5), quando deverão ser discutidos os detalhes da cerimônia.

"Estava sob o segredo pontifício, mas amanhã eu terei reunião, o Colégio de Consultores e mais alguns padres, quando então poderemos definir essa questão da despedida oficial da diocese", explicou.

Sobre a sucessão, o bispo informou que ainda não há previsão para a nomeação de seu substituto. Após sua saída, o Colégio de Consultores deverá eleger, em até oito dias, um administrador diocesano para conduzir os trabalhos até a chegada do novo bispo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu permaneço como bispo de Apucarana na função de administrador diocesano até o dia 11 de dezembro. No dia 12, tomo posse em Limeira. Aí, então, o Colégio de Consultores, um grupo pequeno de padres, eles deverão se reunir no máximo oito dias após, mas geralmente já nos primeiros dias da semana, e será eleito entre estes padres o administrador diocesano, que coordenará a diocese até a chegada do novo bispo", detalhou.

Questionado sobre a possibilidade de assumir funções de maior destaque na Igreja Católica, Dom Carlos José respondeu com bom humor. "Sinceramente, a promoção que eu estou esperando é ir para o purgatório. Estamos na semana de finados, a gente deseja o céu", brincou.

O religioso encerrou destacando que encara a transferência como uma continuidade de sua missão. "O desejo meu e de todo padre, todo bispo, é de fato de poder servir, servir com humildade, com alegria, buscando competência, é servir à Igreja de Deus, aqui em Apucarana e agora lá em Limeira", concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Dom Carlos José relata susto com transferência e fala sobre despedida
AutorFoto: TNOnline



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana catolicismo Diocese Dom Carlos José Limeira Transferência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV