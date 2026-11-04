Dom Carlos José relata susto com transferência e fala sobre despedida







O bispo Dom Carlos José de Oliveira revelou nesta quarta-feira (4) que recebeu com surpresa a notícia de sua transferência da Diocese de Apucarana para Limeira, no interior de São Paulo. Durante entrevista coletiva, o religioso contou que tentou argumentar durante vários dias para permanecer na cidade, por considerar que sete anos e meio seria pouco tempo à frente da diocese. Nomeado pelo Papa Leão XIV, Dom Carlos José permanecerá em Apucarana até 11 de dezembro e tomará posse em Limeira no dia 12.

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O bispo relatou que recebeu a comunicação da Nunciatura Apostólica na manhã de 14 de setembro. Segundo ele, a ligação inesperada provocou apreensão, principalmente pelo horário em que foi realizada.

"Eu recebi um susto tremendo numa segunda-feira, às oito e meia da manhã, a Nunciatura me ligando. Bom, eu achei que eu ia ser chamado à atenção, porque ligar de manhã, o que será que eu fiz de errado, não é? Eu tentei argumentar durante vários dias, no sentido de que penso que sete anos e meio é pouco tempo em uma diocese. Aí foi uma semana de conversa, mas o Núncio sempre dizia: 'O senhor não vai desobedecer o Papa'", relatou.

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Dom Carlos José afirmou que não pretendia contrariar a decisão, mas desejava apresentar seus argumentos para continuar em Apucarana. A resposta definitiva veio após uma semana de conversas. "Eu dizia: 'Claro que eu não vou desobedecer o Santo Padre'. Até que o Núncio disse: 'Mas olha, não se trata de uma consulta, de uma proposta, o senhor está nomeado'. Então, como a gente costuma dizer, fiat voluntas tua, ou seja, seja feita a vontade de Deus, expressa pelo desejo, pela nomeação do Santo Padre, o Papa", declarou.

Ao fazer um balanço de sua passagem por Apucarana, o religioso destacou a acolhida que recebeu dos fiéis. A diocese abrange 36 municípios e conta com 62 paróquias. "Nossa Diocese de Apucarana, com os seus 36 municípios, 62 paróquias, se destaca muito pela acolhida e pelo amor e respeito para com o bispo. Então eu sempre me senti, desde o primeiro momento, muito acolhido nesta igreja particular de Apucarana e vou levar comigo esse traço de acolhida, mas também de disponibilidade e de doação à obra da evangelização", afirmou.

O bispo também destacou que continuará sob a proteção de Nossa Senhora em sua nova missão. Enquanto Apucarana tem Nossa Senhora de Lourdes como padroeira, a Diocese de Limeira é dedicada a Nossa Senhora das Dores. "É uma alegria saber que continuo sob a proteção de Nossa Senhora, nesta nova missão em Limeira, no interior de São Paulo. É a mãe que continua me abençoando, me protegendo, tenho certeza disso", disse.

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Despedida e transição

Dom Carlos José explicou que a programação oficial de despedida ainda será definida. Segundo ele, uma reunião com o Colégio de Consultores e outros padres está marcada para esta quinta-feira (5), quando deverão ser discutidos os detalhes da cerimônia.

"Estava sob o segredo pontifício, mas amanhã eu terei reunião, o Colégio de Consultores e mais alguns padres, quando então poderemos definir essa questão da despedida oficial da diocese", explicou.

Sobre a sucessão, o bispo informou que ainda não há previsão para a nomeação de seu substituto. Após sua saída, o Colégio de Consultores deverá eleger, em até oito dias, um administrador diocesano para conduzir os trabalhos até a chegada do novo bispo.

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"Eu permaneço como bispo de Apucarana na função de administrador diocesano até o dia 11 de dezembro. No dia 12, tomo posse em Limeira. Aí, então, o Colégio de Consultores, um grupo pequeno de padres, eles deverão se reunir no máximo oito dias após, mas geralmente já nos primeiros dias da semana, e será eleito entre estes padres o administrador diocesano, que coordenará a diocese até a chegada do novo bispo", detalhou.

Questionado sobre a possibilidade de assumir funções de maior destaque na Igreja Católica, Dom Carlos José respondeu com bom humor. "Sinceramente, a promoção que eu estou esperando é ir para o purgatório. Estamos na semana de finados, a gente deseja o céu", brincou.

O religioso encerrou destacando que encara a transferência como uma continuidade de sua missão. "O desejo meu e de todo padre, todo bispo, é de fato de poder servir, servir com humildade, com alegria, buscando competência, é servir à Igreja de Deus, aqui em Apucarana e agora lá em Limeira", concluiu.

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