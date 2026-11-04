Dom Carlos José de Oliveira deixa Apucarana para assumir a Diocese de Limeira

Anúncio da transferência do líder religioso para o interior de São Paulo foi divulgado pela CNBB na manhã desta quarta-feira (4)

O Papa Leão XIV nomeou Dom Carlos José de Oliveira, até então responsável pela Diocese de Apucarana, como o novo bispo da Diocese de Limeira, no interior de São Paulo. A transferência foi oficializada e comunicada pela Nunciatura Apostólica no Brasil na manhã desta quarta-feira (4).

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O anúncio ao público foi realizado por meio das redes sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Logo após a confirmação da mudança, a presidência da entidade emitiu uma mensagem oficial de saudação a Dom Carlos José, desejando boas-vindas e sucesso em sua nova missão pastoral no estado paulista.



"A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) acolhe com alegria a nomeação de dom Carlos José de Oliveira como bispo da diocese de Limeira (SP). Ao saudá-lo por esta nova missão, expressamos nossa gratidão pelo serviço pastoral realizado à frente da diocese de Apucarana (PR), marcado pelo compromisso com a evangelização, a formação e o cuidado com o povo de Deus. Desejamos que esta nova etapa de seu ministério episcopal seja fecunda em frutos de fé, esperança e caridade. Que o Espírito Santo o ilumine e fortaleça na missão de conduzir o povo de Deus que lhe é confiado. Confiamos seu ministério à intercessão de Nossa Senhora, para que siga exercendo sua missão com sabedoria, espírito de comunhão e zelo pastoral", disse o comunicado.

A Diocese de Apucarana comunicou que o Bispo concederá coletiva de imprensa nesta manhã de quarta-feira na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes.



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Biografia

Dom Carlos José de Oliveira nasceu em 17 de outubro de 1967, em Botucatu (SP). Ingressou no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Mogi das Cruzes (SP), em 4 de fevereiro de 1986. Cursou Filosofia e Teologia na Pontifícia Faculdade Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo (SP).

Foi ordenado diácono em 8 de dezembro de 1991 e presbítero em 4 de outubro de 1992. Entre 1994 e 1996, realizou mestrado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Em 2016, concluiu o doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Após retornar de Roma, em 1996, assumiu a função de pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Lençóis Paulista (SP), na arquidiocese de Botucatu.

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Ao longo de sua trajetória exerceu diversas funções pastorais e administrativas. Foi assessor da Pastoral Familiar (1997-1999 e 2002-2007), professor de Teologia na Faculdade São João Paulo II, em Marília (1997-2018), responsável pelo jornal Monitor Diocesano (1999-2005) e assessor do Encontro de Casais com Cristo (ECC) da arquidiocese de Botucatu (1999-2007).

Também atuou como coordenador arquidiocesano de Pastoral (2001-2009), coordenador de Pastoral da Província Eclesiástica de Botucatu (2003-2005), coordenador do Conselho de Presbíteros (2001-2007) e coordenador-geral do II Congresso Eucarístico Arquidiocesano (2008).

Foi fundador e presidente da Casa de Acolhida Mãe da Piedade, dedicada ao atendimento de pessoas em situação de rua e com dependência química. Em 4 de outubro de 2007, recebeu o título de monsenhor, com a distinção de Capelão de Sua Santidade. Em 2008, tornou-se cônego do Cabido Arquidiocesano.

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Exerceu ainda as funções de assessor da Renovação Carismática Católica (2017-2018), membro do Conselho de Formação da arquidiocese (2001-2018), coordenador da região pastoral de Lençóis Paulista (2002-2005 e 2015-2019) e vigário-geral da arquidiocese de Botucatu (2016-2019).

Foi ordenado bispo em 19 de março de 2019 e tomou posse como quinto bispo diocesano de Apucarana em 6 de abril do mesmo ano, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Durante seu episcopado em Apucarana, desenvolveu iniciativas voltadas à reorganização pastoral e administrativa, à formação teológica, à assistência social e à valorização da devoção a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da diocese.

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Atualmente, dom Carlos José é o bispo referencial da Pastoral Familiar no regional Sul 2 da CNBB.