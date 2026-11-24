Celebração será às 19h30, na Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes; bispo foi nomeado pelo Papa Leão XIV para assumir a Diocese de Limeira

Dom Carlos José de Oliveira celebra nesta sexta-feira (27), às 19h30, a missa de despedida da Diocese de Apucarana. A celebração será realizada na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes e marca o encerramento de seu ministério episcopal na cidade, antes de assumir a Diocese de Limeira, no interior de São Paulo.

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A Diocese de Apucarana convidou padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas e fiéis de todas as paróquias e comunidades para participar da celebração, que será marcada por agradecimento e reconhecimento à atuação pastoral do bispo.

Segundo a Diocese, a missa será um momento de gratidão a Deus pela vida e pelo ministério de Dom Carlos José, além de reconhecer a dedicação à Igreja Particular de Apucarana e o zelo no exercício da missão pastoral.

Dom Carlos José foi nomeado pelo Papa Leão XIV para assumir a Diocese de Limeira. A transferência foi anunciada no início deste mês pela Nunciatura Apostólica no Brasil. Ele chegou à Diocese de Apucarana em 2019 e se tornou o quinto bispo diocesano.

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Homenagem na Câmara

Na segunda-feira (23), a Câmara Municipal de Apucarana aprovou uma moção de louvor a Dom Carlos José de Oliveira pelos mais de sete anos à frente da Diocese. A homenagem, proposta pelo vereador Moisés Tavares (Avante), reconhece a atuação do religioso na evangelização, formação dos fiéis, assistência social e fortalecimento do turismo religioso.

Dom Carlos tomou posse em 6 de abril de 2019 e, durante o período à frente da Diocese, participou de iniciativas voltadas à organização pastoral, formação religiosa e ações sociais.

Biografia

Dom Carlos José de Oliveira nasceu em 17 de outubro de 1967, em Botucatu (SP). Ingressou no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Mogi das Cruzes, em 4 de fevereiro de 1986, e cursou Filosofia e Teologia na Pontifícia Faculdade Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo.

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Foi ordenado diácono em 8 de dezembro de 1991 e sacerdote em 4 de outubro de 1992. Entre 1994 e 1996, realizou mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Em 2016, concluiu o doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Após retornar de Roma, em 1996, assumiu como pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Lençóis Paulista, na Arquidiocese de Botucatu.

Ao longo da trajetória sacerdotal, exerceu funções pastorais, administrativas e acadêmicas, incluindo assessoria da Pastoral Familiar, coordenação arquidiocesana de pastoral, atuação como professor de Teologia e participação em iniciativas de formação e assistência social.

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Foi também fundador e presidente da Casa de Acolhida Mãe da Piedade, voltada ao atendimento de pessoas em situação de rua e com dependência química. Em 2007, recebeu o título de monsenhor, com a distinção de Capelão de Sua Santidade, e, no ano seguinte, tornou-se cônego do Cabido Arquidiocesano.

Em 19 de março de 2019, foi ordenado bispo e, em 6 de abril daquele ano, tomou posse na Diocese de Apucarana, onde exerceu o ministério episcopal até a transferência para Limeira.