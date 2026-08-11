Dom Carlos José celebra consagração a São Miguel Arcanjo em Apucarana

Bispo destaca o rito católico como uma oportunidade de renovação espiritual para ajudar os fiéis a vencerem as batalhas da vida

A consagração a São Miguel Arcanjo representou um marco de fortalecimento espiritual para a comunidade católica da região de Apucarana (PR). Para o bispo diocesano, Dom Carlos José, a cerimônia realizada na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes foi vivenciada com intenso júbilo e significado religioso.

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O líder católico destacou que a passagem da imagem peregrina e o rito de consagração reacendem os sacramentos fundamentais dos devotos.





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"Para toda a Diocese de Apucarana, uma alegria muito grande este momento, em que nós renovamos o nosso batismo, a nossa crisma, invocando a intercessão do glorioso São Miguel", afirmou o bispo.

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Ao reforçar o lema que acompanha o nome do arcanjo, Dom Carlos José também direcionou uma mensagem de esperança e força para a população enfrentar seus desafios diários. "São Miguel, quem como Deus? Nós queremos vencer todas as batalhas da vida, auxiliados pela intercessão de São Miguel", concluiu.