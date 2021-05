Dois vereadores e um servidor testam positivo para covid

Continua após publicidade

Dois vereadores e um servidor testaram positivo para Covid-19, na Câmara Municipal de Apucarana. As confirmações foram no sábado (29) de um vereador e um servidor e, nesta segunda-feira (31), de mais um vereador. Desde o início da pandemia já somam 10 servidores que testaram positivo e 3 vereadores, sendo que um deles não resistiu as complicações da doença e faleceu em janeiro, vinte e um dias após a posse. Todos estão, de acordo com informações da assessoria.

“Estamos trabalhando, desde a semana passada com um número reduzido de servidores na Casa e não estamos fazendo atendimento presencial. O trabalho está sendo interno. Todas as medidas preventivas estão sendo tomadas. Os vereadores e os servidores que positivaram estão bem, cumprindo isolamento domiciliar e tendo acompanhamento médico”, explicou o presidente da Câmara, Franciley Preto Godoi, Poim.

SESSÃO ORDINÁRIA

Nesta segunda (31), tem dia de sessão ordinária na Câmara e, em respeito ao princípio da publicidade, a sessão será mantida com transmissão ao vivo. Em plenário, apenas servidores convocados para o trabalho legislativo poderão acompanhar as sessões. Com relação a presença da imprensa, ficou estabelecido que o acompanhamento das sessões poderá ser feito somente de forma virtual.

Durante o período de restrição, que segue até do dia 14 de junho, o atendimento à comunidade na Casa de Leis será feito através do telefone (43) 3420 7000 ou através do site oficial www.apucarana.pr.leg.br