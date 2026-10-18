Dois semáforos estão apagados em cruzamentos movimentados de Apucarana

Motoristas que passam pelas avenidas Minas Gerais e Brasil devem redobrar a atenção na tarde deste domingo (18)

Dois semáforos estão apagados em cruzamentos de vias movimentadas de Apucarana, no norte do Paraná, na tarde deste domingo (18). A situação exige atenção redobrada dos motoristas para evitar acidentes.

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Um dos equipamentos está localizado no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Avenida Mato Grosso. Quem trafega pelo trecho precisa ter cuidado ao se aproximar do cruzamento.

Outro semáforo está sem funcionar na Avenida Brasil, no trecho da BR-369, no cruzamento com a Rua Deolindo Massambani, a poucos metros do primeiro ponto.

Enquanto os equipamentos estiverem desligados, os condutores devem reduzir a velocidade e redobrar os cuidados ao atravessar os cruzamentos, observando a movimentação dos demais veículos e pedestres.