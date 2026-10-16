Dois são presos por furto de milho de trem após descarrilamento em Apucarana

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (16), em Apucarana, suspeitos de furtar milho de uma composição ferroviária da Rumo que estava parada após o descarrilamento de um vagão. A Polícia Militar (PM) apreendeu a carga que já havia sido colocada em sacos.

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Segundo o registro policial, um vigilante da concessionária flagrou a dupla retirando os grãos e conteve os envolvidos até a chegada da equipe. O trem estava imobilizado devido ao acidente ocorrido a aproximadamente 100 metros do ponto onde os suspeitos foram encontrados.

O vigilante relatou aos policiais que os homens teriam aberto a comporta de um vagão para retirar o milho. Conforme o relato, a ação provocou o derramamento de aproximadamente 12 toneladas de grãos. O boletim da PM não informa quanto desse volume havia sido ensacado.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados, com o material apreendido, à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. A ocorrência foi registrada como furto qualificado.

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Descarrilamento na Vila Nova

O acidente ferroviário ocorreu na passagem de nível próxima à Avenida Viação, no cruzamento com a Rua Hermes da Fonseca, na região da Vila Nova. Um vagão saiu dos trilhos e tombou, atingindo parte do telhado e a cerca elétrica de um depósito.

As ruas Hermes da Fonseca e Grande Alexandre foram bloqueadas. Agentes de trânsito isolaram a área e orientaram os motoristas a utilizar caminhos alternativos.