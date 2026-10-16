Dois são presos por furto de milho de trem após descarrilamento em Apucarana
Segundo vigilante, abertura de comporta provocou derramamento de cerca de 12 toneladas
Dois homens foram presos nesta sexta-feira (16), em Apucarana, suspeitos de furtar milho de uma composição ferroviária da Rumo que estava parada após o descarrilamento de um vagão. A Polícia Militar (PM) apreendeu a carga que já havia sido colocada em sacos.
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Segundo o registro policial, um vigilante da concessionária flagrou a dupla retirando os grãos e conteve os envolvidos até a chegada da equipe. O trem estava imobilizado devido ao acidente ocorrido a aproximadamente 100 metros do ponto onde os suspeitos foram encontrados.
O vigilante relatou aos policiais que os homens teriam aberto a comporta de um vagão para retirar o milho. Conforme o relato, a ação provocou o derramamento de aproximadamente 12 toneladas de grãos. O boletim da PM não informa quanto desse volume havia sido ensacado.
Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados, com o material apreendido, à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. A ocorrência foi registrada como furto qualificado.
Descarrilamento na Vila Nova
O acidente ferroviário ocorreu na passagem de nível próxima à Avenida Viação, no cruzamento com a Rua Hermes da Fonseca, na região da Vila Nova. Um vagão saiu dos trilhos e tombou, atingindo parte do telhado e a cerca elétrica de um depósito.
As ruas Hermes da Fonseca e Grande Alexandre foram bloqueadas. Agentes de trânsito isolaram a área e orientaram os motoristas a utilizar caminhos alternativos.