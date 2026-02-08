Dois são esfaqueados por um homem durante festa em Apucarana

Dois homens, de 48 e 47 anos, ficaram feridos por golpes de faca na madrugada deste domingo (08) em Apucarana (PR). As vítimas procuraram atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após a agressão.

📰 LEIA MAIS: Tornado atinge o Paraná e deixa rastro de destruição em São José dos Pinhais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta da 1h para atender a ocorrência, registrada como lesão corporal. Na UPA, os homens relataram que participavam de uma confraternização em uma chácara quando houve um desentendimento entre um deles e outro participante.

📲 Clique aqui e receba as notícias pelo grupo do TNOnline no WhatsApp



Segundo o relato, durante a discussão, o suspeito se apossou de uma faca e atingiu um dos homens na região do tórax. No momento em que o autor tentou desferir um segundo golpe, a outra vítima interveio e acabou sofrendo um corte no dedo médio da mão direita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As duas vítimas receberam pontos cirúrgicox e medicação na UPA. Elas foram orientadas pela PM quanto ao direito de representação criminal e aos procedimentos a serem adotados junto à Polícia Civil.