APUCARANA

Dois são esfaqueados por um homem durante festa em Apucarana

Desentendimento em confraternização deixou duas pessoas feridas

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 11:56:09 Editado em 08.02.2026, 11:56:05
Dois são esfaqueados por um homem durante festa em Apucarana
Autor Na UPA, os homens relataram que participavam de uma confraternização em uma chácara quando houve um desentendimento entre um deles e outro participante. - Foto: Reprodução

Dois homens, de 48 e 47 anos, ficaram feridos por golpes de faca na madrugada deste domingo (08) em Apucarana (PR). As vítimas procuraram atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após a agressão.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta da 1h para atender a ocorrência, registrada como lesão corporal. Na UPA, os homens relataram que participavam de uma confraternização em uma chácara quando houve um desentendimento entre um deles e outro participante.

Segundo o relato, durante a discussão, o suspeito se apossou de uma faca e atingiu um dos homens na região do tórax. No momento em que o autor tentou desferir um segundo golpe, a outra vítima interveio e acabou sofrendo um corte no dedo médio da mão direita.

As duas vítimas receberam pontos cirúrgicox e medicação na UPA. Elas foram orientadas pela PM quanto ao direito de representação criminal e aos procedimentos a serem adotados junto à Polícia Civil.

