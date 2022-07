Dois roubos são registrados em Apucarana na sexta-feira; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Até o momento, nenhum ladrão foi preso

Dois assaltos foram registrados em Apucarana nesta sexta-feira (15). Os crimes aconteceram no Distrito do Pirapó e na Rua Talita Bresolin, no centro da cidade. Dinheiro, celulares e até a chave de um carro foram roubados. A Polícia Militar (PM) atendeu as ocorrências.

continua após publicidade .

O primeiro crime aconteceu logo no começo da manhã, na Rua Angelino Massambani, no Pirapó. Um homem contou que foi abordado por três motociclistas, que um deles portava revólver e foi ameaçado pelos ladrões.

- LEIA MAIS: Onda de roubos em Apucarana coloca autoridades de segurança em alerta

continua após publicidade .

Os assaltantes roubaram R$2570,00, a chave do carro dele, um Palio e o celular, depois fugiram. Conforme a PM, o rapaz, vítima do crime, estava aparentemente embriagado.

O outro roubo foi no centro da cidade, por volta das 21h26. A vítima contou que estava na Rua Talita Bresolin e foi abordada por três homens. Eles roubaram o celular dela e fugiram correndo.

Até o momento, nenhum ladrão foi preso.

Siga o TNOnline no Google News