Dois professores da região embarcam para o Canadá neste sábado

Os 99 docentes da rede estadual de ensino selecionados na primeira edição do programa Ganhando o Mundo para professores embarcam neste sábado (28), no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, rumo à Finlândia e Canadá. Nos países de destino eles participarão de cursos de formação contínua com foco em temas como gestão de sala de aula, metodologias ativas, currículo baseado em habilidades e competências, orientação pedagógica, sistema educacional local, avaliação de aprendizado e educação inclusiva.

continua após publicidade

Dois desses professores são da região: Alan Charles Fontana, do Colégio Estadual Antônio Racanello Sampai, de Arapongas, e Márcia Cristina Nunes Avansi, do Colégio Estadual Cel. Luiz José dos Santos, de Apucarana. Os dois pertencem ao Núcleo Regional de Educação (NRE), de Apucarana, e vão viajar para o Canadá.

-LEIA MAIS: Professores do NRE Apucarana são selecionados para intercâmbio

continua após publicidade

A professora Vanessa Stafusa Sala Denuzi, de Ubiratã, Noroeste do Paraná, também está entre os selecionados. Prestes a embarcar para sua primeira viagem ao Exterior, ela não esconde a grande expectativa em relação à estadia na cidade de Hämeenlinna, na Finlândia, onde permanecerá por um mês, juntamente com outros 24 professores.

Educação prevê mais de 300 psicólogos e assistentes sociais para atuar nas escolas estaduais

“Foi mais difícil fazer a mala do que passar no processo”, brinca. “Essa será minha primeira viagem de avião e, por isso, a seleção dos itens a levar na bagagem foi minuciosa para não ter problema na hora do embarque”, afirma.

continua após publicidade

Com intuito de aprimorar seus conhecimentos, Vanessa pretende retornar ao Brasil ainda mais capacitada profissionalmente. “Espero contribuir para uma educação ainda mais forte, no sentido de transformar a visão de mundo dos meus alunos por meio das práticas com as quais terei contato neste intercâmbio. Este enriquecimento não será apenas cultural, mas principalmente, educacional”, destaca. Ela leciona nos colégios estaduais Padre Jorge Scholl e Cívico-Militar Olavo Bilac.

“O programa Ganhando o Mundo, nesta primeira edição para professores, desempenha papel de extrema relevância no avanço da formação profissional de todos os educadores envolvidos, bem como no progresso geral do sistema educacional no Paraná. Isso se deve ao fato de que esses educadores atuarão como agentes multiplicadores, compartilhando as experiências e conhecimentos adquiridos com seus pares”, ressaltou o Secretário de Educação, Roni Miranda.

GANHANDO O MUNDO – O programa foi criado para possibilitar a ampliação do repertório cultural e acadêmico de estudantes e professores. No caso dos alunos, a ideia é permitir vivências e experiências na realidade de outros países, consolidando uma rede de jovens líderes que atuarão nas escolas da rede pública estadual de ensino do Paraná, além de potencializar o desenvolvimento da autonomia e aperfeiçoar o domínio da língua inglesa.

Além dos 200 alunos que já fizeram intercâmbio no Canadá e Nova Zelândia, o programa vai levar mil alunos para Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia no início de 2024, e um grupo de 40 alunos viajará para a França.