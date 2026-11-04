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COMBATE AO TRÁFICO

Dois jovens são presos com cocaína nas imediações da rodoviária em Apucarana

Segundo a Polícia Civil, parte das porções estava escondida em um calçado no quarto onde um dos abordados estava hospedado

Escrito por Da Redação
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Dois jovens são presos com cocaína nas imediações da rodoviária em Apucarana
Autor Drogas e dinheiro foram apreendidos pela PC-PR - Foto: Divulgação

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (4), nas proximidades da rodoviária de Apucarana, durante uma investigação sobre tráfico de drogas. A equipe apreendeu 114 pinos com substância semelhante à cocaína, que somaram aproximadamente 27 gramas, além de uma motocicleta com indícios de adulteração.

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Segundo a 17ª Subdivisão Policial (SDP), as diligências começaram após denúncias sigilosas sobre a venda de entorpecentes naquela região. Durante a apuração, os agentes abordaram um homem que estava sobre uma motocicleta estacionada perto de um hotel nas proximidades do Terminal Rodoviário. Com ele, foram encontrados R$ 1.406 e um celular.

O segundo suspeito, de 20 anos, foi abordado ao sair do estabelecimento. Na revista pessoal, os policiais localizaram 40 pinos com a substância. Conforme a corporação, ele afirmou estar hospedado no hotel e informou que havia outras porções no quarto.


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Dois jovens são presos com cocaína nas imediações da rodoviária em Apucarana
AutorFoto: Divulgação


No cômodo, a equipe encontrou mais 74 pinos escondidos dentro de um calçado. De acordo com as informações reunidas pelos investigadores, a suspeita é de que os dois homens atuassem juntos na comercialização de drogas na região central.

Na verificação da motocicleta, os policiais identificaram irregularidades na numeração do chassi e divergência na identificação do motor. O veículo também foi apreendido.

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Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Apucarana para os procedimentos relacionados às suspeitas de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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