Dois jovens são presos com cocaína e crack em Marilândia do Sul

Dois jovens foram presos com cocaína e crack na BR-376, no distrito de São José, em Marilândia do Sul. A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (24). A Polícia Militar (PM) montou uma operação após receber denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas no local. Ao chegar no endereço, os policiais flagraram os rapazes no km 280, trafegando com uma motocicleta Honda Titan, de cor preta. Quando avistaram a viatura policial, agiram de forma suspeita, e em determinado momento, o garupa jogou uma sacola no chão.

Os homens foram abordados, sendo o condutor morador da cidade de Rio Bom e o passageiro morador de Marilândia do Sul. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na sacola dispensada momentos antes por um deles, continha 13 pacotes plásticos com 26 eppendorfs cada, totalizando 338 unidades de eppendorfs de cocaína. Posteriormente, a quantidade foi pesada e aferida, totalizando 304 gramas, além de uma pedra de crack pesando 41 gramas.

Os dois homens foram presos e conduzidos à delegacia de Marilândia do Sul, juntamente com as drogas. O condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a motocicleta está com pendências administrativas. Diante disso, a moto foi retida no pátio do Detran.

