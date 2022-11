Dois jovens são presos após uma briga e ameaças, em Apucarana

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Os dois rapazes foram presos depois de briga, durante a madrugada em Apucarana

Dois jovens tiveram uma briga no início da madrugada, em Apucarana e acabaram presos. Populares acionaram a Polícia Militar relatando a briga e informando que um dos envolvidos estaria armado com uma faca. Inclusive, ao ser perseguido, investiu contra os policiais que precisaram fazer dois disparos de alerta para que ele parasse o ataque e permitisse a abordagem.

Quando os policiais chegaram ao local, na rua Osório Ribas de Paula, no centro da cidade, apenas um dos envolvidos continuava. Apontado pelas testemunhas, o rapaz ainda tentou fugir, correndo à pé. A equipe o acompanhou até que ele tentou se esconder em uma obra. Ao perceber que havia sido localizado, o rapaz teria partido para cima dos policiais, ainda com a faca em mãos.

Um dos policiais da equipe efetuou dois disparos de alerta, na tentativa de fazer com que o rapaz desistisse do ataque. Imediatamente o rapaz dispensou a faca e se jogou no chão, quando foi abordado. É um rapaz de 18 anos, já com extensa ficha criminal, conforme informações da Polícia Militar.

Ao retornar com ele para o local da ocorrência, uma outra equipe policial que estava em apoio, também já estava com o outro envolvido na briga, devidamente preso. Ele foi abordado em segundo os policiais, também estava muito agressivo e ao ser colocado no camburão, passou a dar chutes nas paredes, a ponto de causar danos na porta e nas laterais. O rapaz precisou ser encaminhado ao UPA por estar com um ferimento na cabeça, que segundo ele, teria sido causado pelo rival, durante a briga. Ele confirmou que teria sido ameaçado pelo outro rapaz, de 18 anos, que estava armado com uma faca.

