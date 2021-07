Dois homens tentam arremessar drogas em bexigas na cadeia

Da Redação

Agentes penitenciários do minipresídio de Apucarana apreenderam na tarde desta segunda-feira (19), bexigas com maconha e cocaína que seriam arremessadas para o interior da unidade carcerária.

Dois homens foram detidos em flagrante, tentando jogar a droga por cima do muro da cadeia. "Os agentes perceberam uma movimentação suspeita em frente do minipresídio, diante da desconfiança, realizaram a abordagem nos suspeitos e dentro da mochila que estava com eles encontraram uma grande quantidade de drogas, maconha", informou o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.

O delegado explicou que essa prática aumentou durante a pandemia. "As tentativas de repassar drogas para os detentos aumentaram bastante, seja jogando elas através do muro da cadeia, ou por correspondência quando os detentos recebem os mantimentos. Toda vez que os agentes encontram drogas que os presos receberiam, se instaura um inquérito policial para apurar quem é o detento que receberia essa droga e quem enviou".

O homem foi preso e um adolescente apreendido.