Dois homens são presos por tráfico de drogas em Apucarana

Dois homens foram presos na tarde desta sexta-feira (11), no Residencial Mega Park em Apucarana. A Polícia Militar (PM) também apreendeu maconha, crack, dinheiro e uma motocicleta.

De acordo com a PM, a equipe recebeu denúncias que uma motocicleta envolvida no transporte para o tráfico, estava na casa de um homem com um mandado de prisão expedido.

Quando a equipe chegou no endereço dois homens fugiram da residência, mas os policiais conseguiram conter os rapazes. Durante abordagem, com um dos suspeitos foi localizado 52 gramas de maconha, embaladas em invólucros plásticos, e R$ 250,00. Na casa foram encontrados dois potes com pedras de crack, além de diversos eppendorfs vazios, balança de precisão, e mais R$ 920 em dinheiro.

Os homens foram presos e encaminhados para a delegacia.