Dois homens são presos e um menor é apreendido com drogas

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na noite desta quinta-feira (20), prendeu dois homens, de 18 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, por tráfico de drogas e corrupção de menor no Jardim Ponta Grossa.

A equipe recebeu a denúncia de que um casal estaria utilizando um menor para vender drogas. A PM foi até o local e viu algumas pessoas saindo do local, sendo que ambos os homens são conhecidos no meio policial por tráfico de drogas.

Foi dava voz de abordagem, conforme o boletim, e neste momento três pessoas fugiram na residência desobedecendo a ordem. Foi realizado acompanhamento a pé e logo os suspeito foram encontrados com um invólucro plástico, que em seu interior posteriormente foi constatado que possuía duas pedras de crack e um saquinho tipo zipe bag, contendo maconha.

Diante dos fatos foram realizadas busca no local e os policiais localizaram em uma árvore que se fica nos fundos da casa foi encontrada uma sacola plástica com 94 de pinos cocaína e R$ 1.001,00. Nos fundos da residência a PM também encontrou cinco pinos de cocaína enterrados no chão.

Foi então dado voz de prisão às três pessoas que foram encaminhadas para a 17ª SDP.