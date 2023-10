Dois homens são encontrados assassinados dentro de casa em Apucarana

Dois homens de 49 anos e 52 anos foram encontrados mortos dentro de uma residência na tarde desta quarta-feira (11) na Rua Maringá, na Vila Formosa, em Apucarana, norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues. Ele esteve no local acompanhando o trabalho dos investigadores e da Polícia Científica. Veja o vídeo abaixo

continua após publicidade

De acordo com o delegado, a primeira informação seria de que apenas uma pessoa estava em óbito na casa. No entanto, após a equipe de investigadores e da Polícia Científica chegar ao local, que foi isolado, dois corpos de vítimas esfaqueadas foram localizados pela equipe policial.

Eles foram identificados como Ronaldo Alves da Silva, de 49 anos, e João André dos Santos, de 52 anos.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Trabalhador se fere ao cair de escada no Residencial Interlagos

"A primeira impressão que tivemos no local é que as mortes foram decorrentes de arma branca (facadas). As duas pessoas apresentavam sinais de que teriam sido esfaqueadas e, desde já, estamos colhendo informações no local para que a gente possa identificar o autor e responsabilizá-lo pela prática deste crime", disse o delegado.

Segundo Marcus Felipe, os dois são usuários de drogas e eram conhecidos da polícia. "Mas aqui eles são vítimas", frisou o delegado-chefe da 17ª SDP.



continua após publicidade

Foto por TNOnline Equipe da Polícia Civil no local

Os investigadores Roberto Francisco dos Santos e Devani Antunes, do Setor de Homicídios, foram os primeiros a chegar ao local após receber denúncia na delegacia. Uma das vítimas foi encontrada no banheiro e a outra no quarto da residência. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).



Veja entrevista abaixo do delegado

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News