Dois furtos de notebooks são registrados em Apucarana nesta segunda

Criminosos entraram pelas janelas, tanto do apartamento, quanto do prédio, para furtar os notebooks

A Polícia Miliar (PM), de Apucarana, no norte do Paraná, registrou dos furtos de notebook na manhã desta segunda-feira (14). Um ocorrido em um apartamento e outro consultório odontológico. Ambos no centro da cidade.

O primeiro caso foi reatando pelo sindico de um edifício, que informou aos policiais que, segundo uma moradora do prédio, seu apartamento foi invadido e furtado. Segundo os policiais, a morado foi ouvida e disse que saiu da sua residência às 16h00 do domingo (13), e quando retornou às 09h00, desta segunda (14), e notou que seu notebook havia sido furtado. De acordo com ela, o criminoso havia entrado pela janela, pois haviam marcas de pés em uma parede próxima.

Ainda segundo os PMs, enquanto conversavam com a moradora do apartamento, uma outra mulher que possui um consultório odontológico ao lado do prédio, chegou e relatou que também teve o seu notebook furtado.

