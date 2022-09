Dois ficam feridos após acidente em rotatória no centro de Apucarana

Da Redação

Um motociclista, de 20 anos, e a garupa, de 17 anos, ficaram feridos após se envolverem em um acidente com um carro no final da tarde desta segunda-feira (5). A colisão aconteceu em uma rotatória, no centro de Apucarana, no cruzamento entre a Avenida Curitiba e a Rua Arthur Bernardes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender as vítimas. O motociclista, segundo os socorristas, sofreu algumas escoriações e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já a adolescente teve uma falha de memória e precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência.

O motorista do carro, um Ford Courier, não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi ao local para o controle do trânsito.

