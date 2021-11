Da Redação

Dois carros são furtados no Jardim Apucarana

Dois carros foram furtados em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada no começo da madrugada desta sexta-feira (26). Uma das vítimas contou que deixou o carro, um Gol preto, ano 1999, no estacionamento da rodoviária por volta 20h, para ir ao circo, e quando retornou, por volta da meia noite, percebeu que o veículo não estava no local.

Logo depois, a PM atendeu outro furto no mesmo bairro. O homem disse que deixou o Uno vermelho estacionado na Rua Rio Grande do Sul por volta das 20h30, porém, às 22h50, quando retornou, percebeu que o carro foi furtado.

Até o momento, os veículos não foram encontrados.