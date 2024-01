Dois carros são furtados em Apucarana no 1º dia do ano; PM foi chamada

Os crimes aconteceram no (1º) dia do ano.

No primeiro dia do ano (1º), dois veículos foram furtados em Apucarana. O primeiro furto ocorreu na Rua Irmã Eleutéria, região central da cidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 7h45 de segunda-feira. Conforme a vítima, ele estacionou o veículo Volkswagen Saveiro 1.6 de cor branca em frente à residência. Ao amanhecer, notou que o carro havia sido furtado.

O segundo crime foi registrado na Rua Liberato Nolli, no Residencial Interlagos, também em Apucarana. A equipe policial foi chamada por volta das 11h30. A vítima informou à polícia que havia estacionado a Van Citroën em frente à casa e que durante a madrugada furtaram o veículo. No entanto, o homem só percebeu o furto por volta das 10 horas quando saiu para ir até a padaria e não encontrou o automóvel. A PM confeccionou o boletim de ocorrência das duas situações e orientou as vítimas.

