Dois carros derrubam muros de casas na madrugada, em Apucarana

Da Redação

Muro da residência, atingido pelo Celta, na rua Frankó. Uma placa que ficou no local permitiu a identificação do veiculo

Duas ocorrências muito similares ocorreram na madrugada desta sexta-feira, em locais muito próximos, quase no mesmo horário. Um Celta derrubou o muro de uma casa na rua Frankó, na região do Igrejinha, por volta das 3 horas da madrugada e um Fiesta causou danos no muro de uma casa na Rua Italo Ado Fontanini, minutos antes.

continua após publicidade .

O caso da Italo Ado Fontanini foi às 2h40 da madrugada. A equipe Policial foi em apoio ao Platão de acidentea, que já estava confeccionado o boletim no local. Um veículo Ford Fiesta atingiu o muro da residência causando danos. A ambulância do SAMU já havia encaminhado a vítima do acidente para hospital antes da chegada da equipe Policial.

Na mesma região, mais próxima ao bairro Igrejinha, o vigia do cemitério acionou a PM, às 3 horas da madrugada, e relatou à equipe que viu quando um veículo Celta colidiu contra o muro de uma residência, causando danos, e fugindo em seguida.

continua após publicidade .

Conforme o relatório da PM, no local foi encontrada a placa de identificação do Celta, que deve ter caído com a colisão. Verificada, a placa pertence a um Chevrolet Celta. Os policiais tentaram, sem sucesso, o contato com os moradores da casa que teve o muro atingido. A placa foi levada até a delegacia, porém, não foi aceita pelos policiais de plantão, conforme BO registrado.