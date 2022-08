Dois caminhões furtados em Apucarana são recuperados

Da Redação

Os veículos foram localizados entre Pérola e São João do Patrocínio, perto de Altônia, próximo da fronteira do Paraguai

Dois caminhão furtados de uma empresa localizada na BR-376, na proximidades do Núcleo Adriano Correia, na noite desta segunda-feira (15) para a madrugada desta terça-feira (16) foram recuperados pela Polícia Militar (PM), neste sábado (20). Os veículos foram localizados entre Pérola e São João do Patrocínio, perto de Altônia, próximo da fronteira do Paraguai.

O furto foi filmado por câmeras de segurança, que ficaram danificadas pelos ladrões. Os responsáveis ainda levaram DVRS que armazenavam as imagens e arrombaram um cofre na empresa.

A ação dos criminosos ocorreu por volta das 23 horas de segunda-feira (15). Os furtos dos dois caminhões e do arrombamento do cofre na empresa foram investigados pela Polícia Civil de Apucarana e pela Polícia Militar (Pm).

Relembre o caso

Dois caminhões, um Ford Cargo e um Volvo, foram furtados de uma empresa em Apucarana, localizada no Parque Industrial Oeste. Câmeras de segurança do local foram danificadas e os ladrões ainda arrombaram um cofre. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã desta terça-feira (16), para registar a ocorrência.

De acordo com a PM, o crime deve ter acontecido após às 23h de segunda (15). O responsável pela empresa ao chegar para trabalhar nesta manhã percebeu que o local foi invadido.

De acordo com a PM, os ladrões danificaram as câmeras de segurança e levaram os DVRS que armazenavam as imagens. Os criminosos ainda arrombaram o cofre da empresa, local usado para guardar as chaves dos veículos pesados e então fugiram com os dois caminhões.

fonte: Fernanda Neme





