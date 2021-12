Da Redação

Dois assaltos são registrados em Apucarana nesta tarde

Dois assaltos foram registrados na tarde desta sexta-feira (10) em Apucarana. Os crimes aconteceram no Distrito do Pirapó e na Avenida Governador Roberto da Silveira. A Polícia Militar (PM) atendeu as duas ocorrências.

Conforme a PM, um homem armado invadiu um comércio na Rua Dante Manosso, no Pirapó, e roubou aproximadamente R$200. A vítima contou que o ladrão, durante o assalto, disse que precisava pagar uma conta. Ele pegou o dinheiro do caixa e fugiu a pé.

O outro crime aconteceu em uma estamparia, dois homens, ambos armados, com blusas camufladas invadiram a empresa e roubaram aproximadamente R$5 mil que seria do pagamento dos funcionários.

A PM realizou buscas, porém, até o momento, os assaltantes não foram encontrados.

