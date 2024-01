Dois adolescentes são apreendidos pela Rocam com crack em Apucarana

Dois adolescentes foram apreendidos pela equipe Rocam da Polícia Militar (PM) com quatro pedras de crack. A abordagem aconteceu na Rua Raul Milano, no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman, em Apucarana, na noite desta quinta-feira (4).

continua após publicidade

Conforme a PM, o local é conhecido pela comercialização de drogas. A equipe realizava patrulhamento quando flagrou três jovens no endereço, que saíram correndo.

- LEIA MAIS: Casa pega fogo e mobiliza bombeiros em Apucarana; veja

continua após publicidade

A Rocam realizou patrulhamento pelo bairro e voltou ao endereço. Quando chegou, encontrou dois adolescentes, um de 17 anos, já conhecido no meio policial, e um garoto de 15 anos, que nunca havia sido apreendido. Eles estavam com as lanternas dos celulares ligadas, procurando algo no chão.

O menino de 15 anos contou estar apenas ajudando o amigo a encontrar pedras de crack que ele jogou durante a fuga.

A polícia encontrou quatro pedras de crack com o adolescente de 17 anos. Os dois foram levados para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News