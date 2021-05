Dois adolescentes são apreendidos com baseado em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Após denúncia anônima a Polícia Militar apreendeu dois adolescentes, de 15 e 17 anos, na tarde desta sexta-feira (9), na Praça Rui Barbosa em Apucarana. Os jovens estariam traficando.

De acordo com a PM a denúncia informava que havia cinco adolescentes, porém quando a equipe chegou no local só encontraram dois. Com os jovens foram apreendidos mais de 20 reais em um baseado.

A polícia encaminhou os adolescentes para a delegacia para os procedimentos cabíveis e em seguida os jovens serão entregues ao conselho tutelar. Confira a entrevista com o Sargento Gonçalves: