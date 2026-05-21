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TRÂNSITO

Dois acidentes mobilizam equipes de resgate na BR-376 em Apucarana

Entregador de gás sofreu fratura exposta na perna após colisão com carro da Saúde; militar do Exército ficou ferido em queda de moto

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 08:37:21 Editado em 21.05.2026, 09:01:16
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Dois acidentes mobilizam equipes de resgate na BR-376 em Apucarana
Autor Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Dois acidentes registrados em sequência mobilizaram equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros na BR-376, em Apucarana, na manhã desta quinta-feira (21). As ocorrências aconteceram nas proximidades da entrada do Núcleo Habitacional Adriano Correia.

- LEIA MAIS: Barracão é arrombado em parque industrial às margens da BR-376

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O primeiro acidente envolveu um motociclista do Exército, que sofreu uma queda na rodovia, próximo a empresa Paranatex. Conforme as informações iniciais, ele teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo Samu ao Hospital da Providência.

Enquanto as equipes atendiam essa ocorrência, um segundo acidente foi registrado no mesmo trecho, envolvendo uma motocicleta e um carro da Secretaria de Saúde de Apucarana.


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Dois acidentes mobilizam equipes de resgate na BR-376 em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline

Segundo informações apuradas no local, o veículo oficial seguia pela rodovia no sentido Centro de Apucarana quando a motocicleta tentou atravessar a pista em um cruzamento. Houve a colisão entre os veículos.

O motociclista, um entregador de gás de 54 anos, sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. Equipes do Siate e do Samu prestaram atendimento à vítima, que foi encaminhada ao Hospital da Providência.

A rápida chegada das equipes de socorro ao segundo acidente ocorreu porque os profissionais já atendiam a primeira ocorrência registrada poucos metros adiante.

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As circunstâncias dos acidentes deverão ser apuradas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para confeccionar o boletim de acidente de trânsito.


Dois acidentes mobilizam equipes de resgate na BR-376 em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


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Dois acidentes mobilizam equipes de resgate na BR-376 em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


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AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


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