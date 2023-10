Dois acidentes em sequência envolvem veículos da imprensa em Apucarana

Dois acidentes em sequência foram registrados em Apucarana (PR) por volta do meio-dia desta sexta-feira (20) em Apucarana no km 237 da BR-376, no Contorno Sul, na alça de acesso para Rio Bom. Uma das colisões envolveu dois veículos da imprensa, que estava no local acompanhando a primeira situação. Uma mulher de 22 anos do primeiro acidente ficou ferida. Nenhum repórter foi atingido na segunda colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um tombamento de uma carreta bitrem e uma posterior queda de moto. A motociclista sofreu ferimentos moderados e foi levada para o Hospital da Providência.

Segundo o subtenente Marcos Leal, do Corpo de Bombeiros, a carreta estava carregada de soja, quando ocorreu o tombamento. A motociclista, que tentava acessar à estrada de Rio Bom, acabou atingida entre a última caçamba e o chassi do veículo de carga. A moto ficou presa à carreta.

Veículos da imprensa que estavam acompanhando a primeira situação acabaram se envolvendo no segundo acidente. Um VW Fox deslizou na pista por conta dos grãos de soja, ainda segundo o subtenente, e atingiu um carro da Nova AM e do Canal 38. Por sorte, os dos veículos estavam sem ocupantes. Nenhum profissional da imprensa foi atingido.

A motorista, uma mulher de 30, foi atendida pelos bombeiros. Ela não sofreu ferimentos e recusou encaminhamento para o hospital.

Os profissionais da imprensa saíram ilesos. "Eu tinha acabado de descer do carro para fazer a matéria da carreta tombada, quando ouvi o barulho de pneu deslizando. O carro veio de lado e iria me atingir. Eu corri e pulei", contou o repórter Rodrigo Almeida, da Nova AM.

