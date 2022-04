Da Redação

Doenças respiratórias em crianças gera mobilização da saúde

Na manhã desta quarta-feira (27), aconteceu, na cidade de Apucarana, uma reunião entre o prefeito Junior da Femac, a equipe técnica e o diretor da 16ª Regional de Saúde, Marcos Vinícius da Costa. O encontro foi motivado pelo enfrentamento do crescente número de casos de doenças respiratórias em crianças.

No encontro, convocado pelo executivo municipal de Apucarana, foram definidas estratégias que serão repassadas para os municípios da região do Vale do Ivaí.

Junior da Femac destaca que Apucarana já adotou várias medidas para proteger as crianças das doenças respiratórios, quadro que já gerou aumento de 300% no atendimento do público infantil na rede pública municipal de saúde entre os meses de março e abril. Entre estas medidas está a antecipação da vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos incompletos contra a gripe, que começou nesta quarta (27).



De acordo com Marcos da Costa, entre as estratégias que a 16ª RS irá repassar aos municípios da região estão o monitoramento dos casos pelas equipes de saúde da atenção básica; prevenção, como higiene e ventilação, envolvendo a família e escolas; e comunicação da ocorrência de casos entre os diferentes órgãos da rede pública de saúde.

“A partir desse encontro com a 16ª RS tivemos a confirmação de que aumento nos casos de doenças respiratórias não é uma situação exclusiva de Apucarana na região. Recebemos a informação de que o vírus sincicial é responsável por 57% dos casos de doenças respiratórias em crianças no Paraná. Uma situação atípica no ciclo, de março a agosto, de casos de gripe comum nos dias de temperaturas mais frias”, afirma Junior da Femac.

A 16ª RS também informou na reunião com Junior da Femac, que o Hospital da Providência Materno Infantil, que normalmente registra uma média de 22 internamentos, nesta terça-feira (26), estava com 78 crianças internadas, na grande maioria por doenças respiratórias.