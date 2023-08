Doações são arrecadadas para família do Sumatra; saiba como ajudar

Após uma residência localizada no Residencial Sumatra ter pegado fogo na última quarta-feira (16), amigos da família se reuniram para arrecadar doações. O incêndio gerou grande comoção em Apucarana, no Norte do Paraná, pois vitimou uma bebê de 1 ano de idade. A mãe da criança, de 24 anos, sofreu queimaduras de 40% no seu corpo e segue internada.

A reportagem do TNOnline conversou com a manicure Ana Carolina dos Santos, que está responsável por ajudar nas arrecadações. Moradora do distrito do Pirapó, ela informou que a família precisa principalmente de alimentos e roupas.

A manicure relatou ainda que, além da bebê de 1 ano, o casal possui mais dois filhos: uma menina, de 7 anos, e um garoto, de 9. De acordo com informações apuradas pelo TNOnline, as crianças estariam sob os cuidados de um familiar, enquanto o pai está no hospital com a mãe delas.

Ana Carolina afirma que todas as doações serão buscadas por ela e levadas, neste sábado (19), para a casa de uma mulher que mora ao lado da família. A vizinha guardará os itens a pedido da família, que não pode receber pessoalmente as arrecadações neste momento.

O pedido de ajuda mobiliza as redes sociais e moradores de Apucarana. A manicure chegou a criar um grupo no WhatsApp com suas clientes. "Fiz um grupo e estou pedindo doação de alimentos e roupas, portanto estarei buscando na casa das pessoas e levando até a casa da moça conhecida da família, perto da casa onde eles moram", disse Ana Carolina.

Os interessados em ajuda a família neste momento de dificuldade podem entrar em contato com Ana Carolina dos Santos, por meio do telefone (43) 99692-8686. O número também é WhatsApp.

