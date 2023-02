Do Nordeste a SC: veja os destinos mais pedidos pelos apucaranenses

Da Redação

O feriadão mais esperado do ano pelos foliões está chegando

Do Nordeste a Santa Catarina. O feriadão mais esperado do ano pelos foliões está chegando. O Carnaval este ano vai de 18 a 21 de fevereiro, e promete ser uma celebração histórica, após as restrições ocorridas nos últimos anos devido à pandemia da Covid-19. 'Bora' saber quais são os destinos mais procurados pelos apucaranenses.

O agente de viagens João Maistrovicz, de Apucarana, contou que a pedida para este ano foi bem eclética e acirrada. "Quem chegou de última hora, ficou sem onde ir. Quem está viajando no carnaval deste ano se antecipou ano passado e garantiu o lugar. Desta vez teve muita procura para todos os destinos! Foram vendidos cruzeiros, viagens para o Nordeste em geral e também para resorts aqui na nossa região", comenta.

"Apesar das tarifas serem um pouco mais caras neste feriado de Carnaval, havia pacotes de viagens para todos os tipos de bolsos. Isso ajudou muito nas vendas. Porém, sempre destacamos que a antecedência é fundamental. Atualmente, é importante que a pessoa se organize pelo menos de 4 a 6 meses de antecedência para garantir bons preços", acrescenta o agente.

Praias, termas e parques aquáticos

Outros destinos bastante procurados pela turma de Apucarana são as praias, os termas e os parques aquáticos. "O pessoal quis investir nas praias, como Balneário Camboriú, Guaratuba, Salvador, Recife, Maceió e também em termas, como o de Olímpia, e também os da nossa região, como Termas de Jurema, Aguativa e Terra Parque", explica a agente de viagens Delma Silvério, de Apucarana.

