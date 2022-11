'Do nada' mulher leva pancada na cabeça e chama PM de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mulher foi levada para a Upa pela equipe do Samu, de Apucarana

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM), de Apucarana, na noite desta sexta-feira (4), após ser agredida com um bastão por uma outra mulher. A ocorrência foi registrada em uma bar localizado no Jardim Colonial. Ela disse aos policiais que estava em um bar se divertindo quando uma mulher desconhecida se aproximou e desferiu um golpe de bastão em sua cabeça e fugiu do local.

continua após publicidade .

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no endereço e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), com ferimentos leves. A equipe policial tentou localizar a autora nas regiões de onde a agressão ocorreu, mas a mulher não foi encontrada até o momento da publicação.

FLAGRANTE EM APUCARANA

Três ladrões invadiram uma casa na madrugada desta sexta-feira (4), no Jardim Marissol, em Apucarana, norte do Paraná. Os suspeitos arrombaram duas portas do interior e furtaram ferramentas de um casal, que estava dormindo na residência no momento do crime.

continua após publicidade .

De acordo com as vítimas, os criminosos arrombaram uma porta de vidro, que dá acesso a uma facção, e em seguida arrombaram a porta de um barracão, onde tinham ferramentas que o dono da casa usava para fazer instalações de vidros, como furadeiras e máquina de solda.

Siga o TNOnline no Google News