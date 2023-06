Dnit promete melhorias em trechos urbanos de rodovias em Apucarana

Acompanhado do prefeito Júnior da Femac (PSD), o supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Londrina, engenheiro Eduardo Barros Rocha, vistoriou nesta terça-feira (20) os trechos urbanos de rodovias federais que cortam a cidade de Apucarana.

Após o fim dos contratos de concessão do pedágio, a manutenção e conservação das avenidas Minas Gerais, Brasil e Governador Roberto da Silveira (BRs 376 e 369), voltaram a ser de responsabilidade direta do DNIT e, conforme argumenta o prefeito Júnior da Femac, por serem entradas de Apucarana - para quem vem de Londrina, Maringá e Curitiba - o tráfego é intenso e tornam-se necessárias intervenções imediatas, visando garantir mais segurança aos usuários.

“Reivindiquei ao engenheiro Eduardo, do Dnit, a revitalização das sinalizações horizontal e vertical e do pavimento asfáltico, que apresenta desgastes consideráveis em vários pontos. Além disto, solicitei a roçagem periódica da vegetação que margeia essas rodovias dentro de todo o perímetro de Apucarana”, detalha o prefeito. Segundo ele, a prefeitura mantém diálogo constante. “Desde que reassumiu a responsabilidade direta pela manutenção das rodovias federais, a unidade regional do DNIT, em Londrina, tem sempre atendido as reivindicações de Apucarana”, disse Júnior da Femac.

Após verificação “in loco”, o supervisor do departamento nacional, engenheiro Eduardo Barros afirmou que os serviços reivindicados pelo prefeito de Apucarana serão programados e devem ser executados nos próximos 60 dias pelo DNIT.

