Dnit diz que vai iniciar recuperação do asfalto nas entradas de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) melhorias nos trechos urbanos das rodovias federais que cruzam o município. O pedido inclui recuperação da malha asfáltica, reforço da sinalização e serviços de roçagem e limpeza nas avenidas Brasil, Minas Gerais e Governador Roberto da Silveira.

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A solicitação do município abrange as avenidas Brasil e Minas Gerais, no trecho urbano da BR-376, e a Avenida Governador Roberto da Silveira, trecho da BR-369. Embora estejam dentro do perímetro urbano de Apucarana, essas vias integram rodovias federais e têm manutenção sob responsabilidade da União, por meio do Dnit. O órgão informou que pretende iniciar ainda neste mês serviços de recuperação do asfalto nesses trechos.

O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) informou que a administração municipal encaminhou ofício ao supervisor da unidade do Dnit em Londrina, Eduardo Barros Rocha, relatando preocupação com as atuais condições de trafegabilidade e segurança nas vias federais que passam pelo perímetro urbano de Apucarana.

“No documento, nós destacamos o desgaste acentuado do pavimento e solicitamos, em caráter de urgência, a recuperação asfáltica em toda a área de domínio do DNIT. O ofício também reforça a necessidade de revitalização da sinalização e execução de serviços de roçagem e limpeza, medidas importantes para garantir mais segurança e melhor visibilidade aos motoristas”, afirmou o prefeito.

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Após o envio do documento, o secretário municipal de Governo, Relações Institucionais, Indústria e Comércio, Emerson Toledo, reuniu-se recentemente com o supervisor da unidade regional do DNIT em Londrina, Eduardo Barros Rocha. No encontro, foram reforçadas as principais demandas relacionadas à manutenção e conservação dos trechos urbanos das BRs 376 e 369. “Estamos cobrando providências porque são trechos extremamente movimentados e que necessitam de atenção imediata. O DNIT precisa garantir segurança, conservação e boas condições de tráfego para os milhares de motoristas que passam diariamente por Apucarana”, afirmou.

Segundo o supervisor da unidade do DNIT em Londrina, o órgão já iniciou tratativas internas para acelerar o atendimento das demandas apresentadas pelo município. “Algumas ações já vêm sendo executadas pelo DNIT, mas sabemos que ainda há trabalho a ser feito nesses trechos. Diante das solicitações apresentadas pelo município, estamos adiantando o cronograma de serviços para que Apucarana possa começar a receber novas melhorias já nos próximos dias, principalmente nas áreas de manutenção, conservação e roçagem”, afirmou.

A administração municipal segue acompanhando a situação e mantendo diálogo com o DNIT para garantir as melhorias solicitadas, proporcionando mais segurança, melhores condições de tráfego e mais qualidade de vida para a população.