DNA confirma que mulheres são irmãs e encerra anos de buscas

Quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Esta data será inesquecível para Marilda Tiago Rodrigues, de 46 anos, moradora de Minas Gerais, e Irene Inácia Rodrigues, de 57 anos, moradora de Apucarana (PR). Foi quando acabou uma longa espera com a divulgação do resultado do DNA, comprovando que as duas são irmãs.

O TNonline contou essa história em uma reportagem especial. Veja aqui. A filha de Marilda, Talita Rodrigues, descobriu que estava em Apucarana uma irmã da mãe que ela não conhecia e procurou o site ainda em maio para pedir ajuda nas buscas. Ali começou a jornada que terminou nesta quarta-feira com final feliz.

Foram três meses de trocas de mensagens, áudios e fotos até o tão esperado encontro que ocorreu no último dia 11 de agosto em Apucarana. Além de revisitarem o local onde a doação teria acontecido, as irmãs também foram até uma clínica realizar o exame de DNA, que agora confirmou o que elas já tinha certeza: as duas são realmente irmãs.

Irene não esconde a emoção. Ela ouviu a mãe contar tantas vezes a história da filha chamada Débora (que depois recebeu o nome de Marilda) que foi "roubada" e agora a história tem um desfecho.

"Quem sofreu demais foi a minha mãe. Minha mãe trabalhando e roubaram a menina. E minha mãe nunca pôde saber onde ela estava. E, agora, saber que eu prometi para minha mãe que ia procurá-la, que ia dar um abraço nela, que a minha mãe não pôde dar....", disse Irene nesta quarta-feira, emocionada com o resultado.

O DNA deu 99,99% de compatibilidade. "Eu estou feliz, você não tem noção. Nossa, Deus é muito lindo. Muito maravilhoso", diz Irene.

Marilda também comentou pelas redes sociais a confirmação. "O resultado é sim. Eu encontrei a minha família depois de 46 anos", disse, emocionada.

