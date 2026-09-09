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APUCARANA

Distrito de Pirapó sedia 20ª Festa do Café neste domingo

Organizada pela Associação dos Cafeicultores, festividade comemora tradição e trabalho no campo com almoço especial

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Distrito de Pirapó sedia 20ª Festa do Café neste domingo
Autor Foto: reprodução

O Distrito de Pirapó, em Apucarana, sedia neste domingo (13) a 20ª edição da tradicional Festa do Café. O evento, que celebra o "Aniversário de Ouro dos Cafeicultores", será realizado no salão da igreja do distrito, com a programação principal concentrada no horário de almoço, das 11h30 às 14h.

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A festividade é promovida pela Associação dos Cafeicultores de Apucarana (ACAP) e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da área de Cultura e Turismo. O convite para o almoço custa R$ 100 e atende perfeitamente duas pessoas. O cardápio inclui o tradicional espeto, acompanhado de saladas, farofa, mandioca, arroz e creme de milho. Para o momento da refeição, a organização reforça uma orientação importante: o público deve trazer seus próprios pratos e talheres de casa.

O contato para vendas de cartão é o 98864-9626.


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Apucarana Cafeicultores cultura e turismo eventos comunitários festa do café gastronomia
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