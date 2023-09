Distrito de Correia de Freitas sofre com falta de água após vandalismo

Uma série de depredações e furtos destruiu o sistema elétrico que alimenta o poço artesiano no Distrito de Correia de Freitas, em Apucarana (PR). Um transformador, toda a fiação de baixa tensão, cabos da casa de máquinas e o painel de comando elétrico foram furtados. Além disso, a ação criminosa foi seguida de vandalismo, com a destruição do poste padrão e outros itens do sistema.

O prefeito Junior da Femac se mostrou indignado com o acontecimento. “Além dos furtos, vandalizaram o local. Fiquei muito triste e impactado, quando recebi fotos e relatos dos moradores”, lamenta Junior da Femac.

Junior da Femac afirma que a prefeitura já está tomando providências para não faltar água para os moradores e também acionando as forças de segurança. “A ação criminosa afetará o abastecimento de água, por isso pedimos para que os moradores do distrito economizem água”, solicita Junior da Femac.

De acordo superintendente municipal de iluminação pública, engenheiro eletricista Lafayete Luz, os vândalos provocaram um curto circuito, que resultou na abertura da chave seccionadora, o que possibilitou o furto do transformador. “Já acionamos a Copel visando a viabilização de um novo transformador e a nossa equipe já está atuando para refazer todo o sistema”, observa Lafayete.

Lafayete afirma que a Prefeitura irá instalar outro poste padrão, novo painel e fiações. “Tudo terá que ser refeito, tanto fiação de baixa tensão quanto os cabos da casa de máquinas, tubulações, disjuntor, caixa de medição, painel de comando elétrico, entre outros”, cita Lafayete.

O secretário municipal de Gestão Pública, Nikolai Cernescu Junior, afirma que o Município irá ainda hoje registrar um Boletim de Ocorrência. “A nossa equipe está fazendo um levantamento detalhado de tudo o que foi furtado e depredado e vai, através da Procuradoria Jurídica, fazer o registro e reforçar a solicitação para que as providências sejam tomadas, visando a identificação e punição dos autores.”, frisa Nikolai.

