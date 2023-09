Distrito de Correia de Freitas ganha iluminação em LED

O cronograma de modernização da iluminação pública realizado pela Prefeitura de Apucarana, que já contemplou cerca de 80% da cidade, chegou esta semana ao Distrito de Correia de Freitas. Segundo informa o prefeito Júnior da Femac, uma das comunidades rurais mais tradicionais de Apucarana está recebendo luminárias em tecnologia LED, na potência 120 watts. “Estamos substituindo todos os 84 pontos por LED. Uma ação que confere ao distrito iluminação pública de alto rendimento, maior segurança aos moradores e comerciantes”, argumenta o prefeito, frisando que a benfeitoria atende reivindicação dos moradores intermediada pelo vereador Mauro Bertoli. Desde 2009, complementa Júnior da Femac, mais de 6,5 mil luminárias LED já foram instaladas em Apucarana. “Um planejamento que integra um amplo programa de atualização tecnológica de todo nosso parque, composto por 18 mil pontos de iluminação”, diz.

Acompanhando de perto os serviços, o vereador Mauro Bertoli enalteceu o trabalho. “Agradeço ao prefeito Júnior da Femac por atender mais esta reivindicação. O serviço está sendo executado com muita rapidez, qualidade e, certamente, como já acontece em diversas outras localidades já atendidas pela prefeitura, resultará em maior qualidade de vida a todos os moradores”, disse Bertoli.

A previsão é de que a substituição das 84 luminárias termine nesta sexta-feira. “Seguindo determinação do prefeito Júnior da Femac, adotamos o LED como padrão em todas as localidades rurais. No “Correia de Freitas”, por exemplo, a última ação no sistema havia ocorrido há mais de sete anos. Com este investimento estamos retirando lâmpadas convencionais de tecnologia ultrapassada e colocando LEDs de 120 watts”, confirmou o engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, superintendente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan). Ele observa que o trabalho de campo e feito através de empresa licitada com recursos da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública).

