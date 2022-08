Distrito da Vila Reis ganha iluminação com tecnologia LED

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Também terão iluminação pública os distritos de Caixa de São Pedro e do Pirapó

Além dos bairros do município, a Prefeitura de Apucarana está levando iluminação com tecnologia LED para os distritos. Na Vila Reis, 437 luminárias de vapor de sódio já foram substituídas, o que representa 70% dos pontos existentes. Nos próximos dias, o serviço será finalizado e atenderá todas as ruas do local e, inclusive, as vias marginais da rodovia.



continua após publicidade .

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, afirma que, ao levar as melhorias aos bairros e distritos, a administração coloca em prática uma nova visão de atendimento da população. “Estamos levando também aos bairros e distritos a iluminação LED, mesma tecnologia utilizada para a área central da cidade. Desta forma estamos valorizando quem mora nessas regiões, resgatando o direito à cidadania e elevando ao autoestima”, ressalta.

O prefeito afirma que na sequência serão atendidos com iluminação LED os distritos de Caixa São Pedro e do Pirapó. “Já fizemos alguns serviços de melhoria da iluminação e agora vamos levar as luminárias LED a 100% destes distritos”, completa Junior da Femac.

continua após publicidade .

O engenheiro eletricista, Lafayete Luz, superintendente municipal de iluminação pública, afirma que a maioria dos pontos na Vila Reis era dotado de luminárias de vapor de sódio. “Em 70% das ruas do distrito já fizermos a substituição por luminárias de LED com potência de 100 e 120 watts”, informa.

Para abranger todo o distrito faltam, ainda, trocar 130 luminárias, serviço que deverá ser executado nos próximos dias. “Trata-se da Rua Apucarana, a via principal do distrito, onde colocaremos luminárias com potência maior , de 180 watts e também de algumas ruas próximas onde colocaremos luminárias de 120 watts”, detalha Lafayete.

Segundo ele, a Rua Apucarana é uma via comercial onde também estão localizados a Escola Municipal José de Alencar, a praça e a igreja. “Nesta etapa, a nova iluminação também vai chegar até as vias marginais da BR 376, ao longo do qual há diversas empresas instaladas”, reforça o engenheiro eletricista.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News