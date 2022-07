Disputas do badminton movimentam a quadra de esportes do 'Cerávolo'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As disputas do badminton movimentaram a quadra de esportes do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, em Apucarana. Os duelos, realizados no sábado (16), foram válidos pelos 61º Jogos Universitários do Paraná(JUPS) e apontaram os medalhistas das categorias masculina e feminina, além das instituições de ensino superior campeãs gerais da modalidade.

continua após publicidade .

Pelo feminino, Júlia Stefany dos Santos Ferreira, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ficou com o ouro, seguida pelas atletas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) Júlia Berger e Júlia Seehagen, com a prata e o bronze respectivamente.

As posições contribuíram para a Unioeste levar o título de campeã geral com as mulheres. Na sequência vieram a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Unicesumar. Na dupla feminina, as Júlias da Unioeste garantiram subiram no lugar mais alto do pódio seguidas Juliana e Sabrina, da UEM, e Gabriela e Maiza, da Unicesumar.

continua após publicidade .

A UEM garantiu o lugar mais alto do pódio no geral, seguida pela Unicesumar, no masculino. No individual, o ouro foi para Gabriel de Araújo (UEM), enquanto os atletas da Unicesumar, Guilherme Cordeiro garantiu a prata e Pedro Aoshima o bronze. Na dupla masculina, o título foi para Guilherme e Pedro, da Unicesumar.

Na dupla mista, Gabriel e Sabrina, da UEM, foram os campeões ao derrotar na final Gabriela e Guilherme da Unicesumar.

Os 61° Jogos Universitários do Paraná (JUPS) são uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Apucarana e da Federação Paranaense do Desporto Universitário (FPDU).

Siga o TNOnline no Google News