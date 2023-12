Disputa de xadrez abre a 8ª edição dos Jogos das Crianças

Foi aberta nessa segunda-feira pela manhã (04/12), na quadra de esportes do Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Dimantina, com a disputa do xadrez nas categorias masculina e feminina, a 8ª edição dos Jogos das Crianças (Jocas), competição que é promovida pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e Secretaria Municipal de Esportes.

“Depois do sucesso dos festivais de atletismo e das cinco etapas do circuito de corridas de rua das escolas municipais, agora estamos realizando mais uma edição dos Jogos das Crianças, evento que é disputado anualmente no município. Nesse ano estão inscritas mais de 1.800 crianças representando as 36 escolas municipais. Até o próximo dia 14 também teremos as modalidades de bola queimada, futsal, handebol e golf 7”, destaca o prefeito Junior da Femac, que nessa segunda-feira fez a abertura dos Jocas.

“Os Jogos das Crianças vêm sendo realizado há muitos anos, com enorme sucesso, na rede municipal de educação de Apucarana. O xadrez é uma das modalidades esportivas que está presente na programação desde a primeira edição. O jogo estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico, da concentração, da memória, da paciência e da criatividade. Justamente por isso, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), incentiva a sua prática no ambiente escolar, como uma ferramenta pedagógica", disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

“A competição teve início a todo vapor hoje com a participação de 120 enxadristas, reunindo alunos nascidos em 2012, 2013 e 2014. A modalidade ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, cálculos e a tomar decisões rápidas. Ao final da disputa todas as crianças receberam medalhas. Os Jocas são importantes para os alunos que estarão competindo em diversas modalidades, também ajudando na parte física, motora e no crescimento das crianças”, frisa o secretário de esportes, Tom Barros.

Na categoria masculina do xadrez o primeiro colocado foi o aluno José Eduardo Martins, da Escola Joaquim Vicente de Castro. Gustavo da Silva Costa, da Escola Duval Pinto, obteve a segunda posição, seguido por Rhyan Victor Ramos, da Escola Osvaldo dos Santos Lima.

Pela categoria feminina a vencedora foi à aluna Alice Moreira Monteiro, também da Escola Joaquim Vicente de Castro, com Mariana dos Santos Rodrigues, da Escola Albino Biacchi, ficando em segundo lugar. A aluna Shofia Félix Tiburcio, da Escola Karel Kober, foi à terceira colocada.

Nesta terça-feira (05/12), a partir das 8h30, será disputada a fase de classificação do handebol (masculino e feminino). As partidas ocorrerão no Centro da Juventude Alex Mazaron e nas quadras das escolas Edson Giacomini, Fernando José Acosta, Augusto Weyand e João Antônio Braga Côrtes.

Na quarta-feira terá início à disputa de bola queimada, na quinta acontece o futsal e na sexta vai começar o golf 7.

