Disparos de arma de fogo são registrados em bairro de Apucarana

Tiros teriam sido disparados por homem no meio da rua

Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) após ter presenciado disparos de arma de fogo durante a madrugada desta quarta-feira (20). Os tiros teriam acontecido na rua Alfredo Pereira, no Jardim Santiago.

De acordo com a PM, o morador afirmou que estava em frente à casa onde mora quando viu um veículo Chevrolet Onix passando pelo local. O carro teria parado alguns metros à frente, quando o motorista desceu, disparou três vezes com uma arma e fugiu do local.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), nenhuma pessoa ficou ferida. Dois estojos oriundos dos tiros teriam sido encontrados pelo morador na sequência, e seriam de munições calibre 9mm. Os estojos foram recolhidos e entregues na delegacia de polícia da cidade.

