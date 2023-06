"Disparos" assustam morador e mobilizam PM em Apucarana; entenda

Uma "confusão" mobilizou as equipes da Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (15). Um morador acionou as autoridades após ouvir três disparos de arma de fogo nas proximidades de sua chácara.

O homem teria escutado os tiros por volta das 20h50, no Jardim Catuaí III, e então chamou os policiais militares. No local, os agentes do 10º BPM descobriram o real motivo dos barulhos.

Ao conversarem com um dos vizinhos, os PMs descobriram que ele tinha soltado três "bombinhas". Os "disparos" escutados pelo homem não passavam dos explosivos tão comuns nessa época do ano.

