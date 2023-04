Disparo de arma de fogo no Jardim Ponta Grossa assusta moradores

Da Redação

Ninguém foi atingido ou ficou ferido

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, Norte do Paraná, foi acionada na noite desta quinta-feira (27), após um disparo de arma de fogo assustar moradores do Jardim Ponta Grossa, bairro localizado na Zona Norte da cidade.

De acordo com boletim de ocorrência, uma família estava na sala de sua residência, na Rua Presidente Getúlio Vargas, quando escutou um barulho alto no telhado da casa. Logo em seguido, os moradores relataram que viram um objeto caindo dentro do imóvel.

Ao verificarem, os apucaranenses descobriram que se tratava de um projétil de arma de fogo. Ninguém que estava na residência no momento da ocorrência, por volta das 22h47, foi atingido ou ficou ferido.

A PM de Apucarana foi acionada e, diante dos fatos, recolheu o projétil e encaminhou para a 17ª Subdivisão de Polícia para as providências necessárias. VEJA:

fonte: PMPR





